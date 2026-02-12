Nei giorni scorsi, nei pressi dei Caselli di Giardini Naxos dell’autostrada A18 Messina-Catania, un ragazzo di 23 anni è stato fermato dagli agenti della Polstrada. Il 23enne, infatti, stava percorrendo contromano e su una bicicletta elettrica un tratto di autostrada sulla corsia di sorpasso in direzione Catania. La sala operativa della Polizia stradale ha quindi ricevuto numerose segnalazioni e gli agenti sono stati costretti a bloccare il traffico.

A quel punto gli agenti hanno rincorso il 23enne fino a una stazione di servizio, dove il ragazzo aveva abbandonato la bicicletta provandosi poi a nascondersi. Stando a quanto ricostruito, il 23enne, affetto da disagio psichico, sarebbe entrato in autostrada a Giardini Naxos e agli agenti avrebbe detto di essere “un agente speciale in missione” e che la bici apparteneva “a un noto personaggio mafioso”. Il giovane è stato infine condotto all’ospedale di Taormina, dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.