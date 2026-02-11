A Mestre un uomo di 33 anni, dopo aver picchiato violentemente la compagna, è fuggito portando con sé i figli minorenni. La donna ha immediatamente sporto denuncia facendo scattare le ricerche coordinate dalla squadra mobile della questura di Venezia e dal commissariato di Mestre. Grazie anche all’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione e allo scambio di informazioni tra le strutture della Polizia di Stato e le squadre mobili, il 33enne è stato rintracciato dopo circa 24 ore in un piccolo centro bergamasco. I figli sono stati ritrovati in buone condizioni e sono stati subito riaffidati alla madre su disposizione della Procura di Venezia.

Anni di violenze fisiche e psicologiche

L’incubo della donna, alla quale sono stati sottratti i figli, è durato poco più di 24 ore. Eppure, le indagini hanno evidenziato e portato alla luce un quadro di violenze fisiche e psicologiche ben più ampio e prolungato. La donna, infatti, è stata costretta a subire per anni le violenze del compagno, che la maltrattava, picchiava e umiliava quotidianamente. Dopo essere stato fermato, il 33enne è stato accusato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali (entrambi aggravati). Per lui il tribunale ha disposto il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico.