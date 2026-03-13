Senza guida, orfana dell’equipaggio, alla deriva con un carico di 900 tonnellate di gasolio e 61mila tonnellate di gas liquefatto: si tratta di una petroliera rissa, di proprietà della Arctic Metagaz che dirige pericolosamente l’isola di Lampedusa.

Colpita a Malta la notte del 3 marzo

La metaniera, lunga 227 metri, è gravemente danneggiata perché nella notte tra il 3 e il 4 marzo è stata colpita a largo di Malta da droni militari, lanciati con molta probabilità ma nessuna certezza dall’aviazione ucraina.

I 30 membri dell’equipaggio sono stati già messi in salvo. Il cargo era partito da Murmansk, forse diretto verso Suez, al momento onde e correnti lo spingono verso l’isola italiana.