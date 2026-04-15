Dopo giorni di instabilità e calo delle temperature, il quadro meteorologico sull’Italia sta per cambiare radicalmente. Il vortice depressionario che ha portato piogge e aria più fresca si allontana progressivamente, lasciando spazio a una nuova fase dominata dall’alta pressione.

Già da giovedì 16 aprile il miglioramento sarà evidente su gran parte della Penisola, con condizioni più stabili e cieli via via più soleggiati. Solo al Sud e sulle Isole maggiori resisterà ancora qualche residua instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Temperature in aumento e giornate sempre più miti

Con l’arrivo dell’alta pressione, il tempo diventerà sempre più stabile e soleggiato. Al Nord si osserverà qualche nube sparsa, mentre il Centro godrà di condizioni generalmente serene. Le precipitazioni saranno isolate e deboli, concentrate soprattutto tra il Cilento e alcune aree tirreniche della Calabria.

Il vero protagonista sarà però il rialzo delle temperature. Sulle regioni tirreniche, in particolare tra Lazio e Toscana, i valori potranno raggiungere facilmente i 26-27°C, segnando un assaggio quasi estivo.

Weekend diviso tra sole e temporali

Il fine settimana sarà caratterizzato da una forte contrapposizione meteorologica. Sabato 18 aprile sarà una giornata stabile e molto mite, con temperature che al Centro-Nord supereranno spesso i 24-25°C. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con solo qualche debole pioggia isolata sulle Alpi centro-orientali.

Domenica di instabilità: rischio temporali e grandine

Scenario diverso per domenica 19 aprile. Nel pomeriggio, infatti, è atteso l’arrivo di un fronte instabile in discesa dal Nord Europa che colpirà inizialmente l’arco alpino e prealpino.

I fenomeni potranno poi estendersi verso le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. A causa dello scontro tra masse d’aria molto diverse, non si escludono temporali intensi accompagnati da locali grandinate.