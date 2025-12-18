Un uomo di 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari perché ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa lo scorso 29 settembre ai danni di una donna di 49 anni. La vittima, di nazionalità italiana e residente negli Stati Uniti, dopo aver parcheggiato la propria auto per accompagnare la figlia minorenne è stata aggredita da un uomo che, dopo aver aperto la portiera, è entrato nell’abitacolo, ha immobilizzato la donna e le ha poi rubato un paio di orecchini in diamanti del valore stimato di circa 100mila euro. Il rapinatore è poi fuggito a bordo di uno scooter.

Il video della rapina

Il rapinatore, grazie anche all’analisi delle telecamere, è stato immediatamente identificato dagli investigatori dei Falchi della Squadra Mobile. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, riuscendo così a ripercorrere la via di fuga del rapinatore e trovando il suo scooter. È stato così possibile identificare il responsabile, che è stato arrestato lunedì pomeriggio in zona San Siro.