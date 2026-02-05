Milano blindata per le Olimpiadi, si teme l’assalto alla città. Sabato 7 febbraio sono attese 10mila persone, un corteo che preoccupa non solo la cerimonia inaugurale di venerdì sera a San Siro.

Milano è in allarme. Non mancheranno al corteo – si legge sui social – i pro Pal, Global Flottiglia, i movimenti di solidarietà del Rojava e della Siria, i “maranza” amici di Ramy. Forze dell’ordine già in fermento. La macchina per la sicurezza è ingente: 6mila agenti schierati ( metà sono poliziotti), oltre 800 telecamere a sorvegliare i teatri di gara di cui 18 all’interno del villaggio olimpico. Il grande corteo di sabato partirà alle 15 da piazza Medaglie d’oro per arrivare al Corvetto che è a due passi dal Villaggio Olimpico.

Il comitato organizzatore della protesta ha avvertito: “Le giornate saranno caratterizzate da iniziative diffuse di contestazione al grande evento privato sponsorizzato da multinazionali come Leonardo ed Eni”. Una contestazione, dicono, in nome dei debiti accumulati, dell’aumento di cemento in città e montagna, lo sfruttamento di manodopera e precarietà, il caro affitti, il saccheggio di risorse idriche e devastazione delle terre alte.

Rivivono le paure di Torino e del maggio 2015

Milano teme di rivivere il sabato del corteo pro-Askatasuna di Torino. La città teme in particolare quanto accaduto il 1 maggio 2015 quando i No Expo, fiancheggiati dagli autonomi, hanno messo a ferro e fuoco il capoluogo lombardo. Quest’anno, in più, c’è il previsto passaggio nel Corvetto, il quartiere di Ramy Elgaml, il ragazzo morto durante un inseguimento dei carabinieri la notte del 24 novembre 2024.

Ma il giorno prima ci sarà la cerimonia di apertura dei Giochi allo stadio di San Siro alle ore 20, un appuntamento in mondovisione con uno spettacolo di altissimo profilo. Alberto Tomba sarà l’ultimo tedoforo. Andrea Bocelli canterà poco prima della accensione del braciere olimpico.

Aperto il Villaggio Olimpico

Mentre la tensione e le preoccupazioni salgono alle stelle, martedì 3 febbraio ha aperto il villaggio olimpico nella nuova area milanese: nuovi palazzi nell’ex scalo di Porta Romana. Il villaggio ospiterà 1.559 atleti da 42 nazioni. Imponente la macchina di assistenza: ben 226 volontari serviranno fino a 3.400 pasti al giorno. Tutte le 1.554 stanze sono arredate alla bisogna. Il villaggio sarà controllato da un centro operativo direttamente collegato con il Viminale.