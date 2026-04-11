Una donna di 86 anni è stata molestata sessualmente mentre si trovava ricoverata all’ospedale di Ravenna. Il fatto, secondo quanto pubblicato dal Resto del Carlino, si sarebbe verificata nella notte tra lunedì e martedì alla presenza di altri pazienti presenti nella stessa stanza. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del Radiomobile che hanno identificato e denunciato a piede libero per violenza sessuale un giovane di origine marocchina. In base alla ricostruzione degli inquirenti, il sospettato, anche lui ricoverato in ospedale, è entrato nella stanza della 86enne e si è avvicinato alla donna molestandola. Le urla della signora hanno tuttavia attirato l’attenzione del personale sanitario, che è intervenuto.