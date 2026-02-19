Momenti di sconcerto durante la manifestazione Beer&Food Attraction, evento europeo di riferimento per il settore svoltosi a Rimini dal 15 al 17 febbraio. Nel pomeriggio di martedì, un giovane di 27 anni — identificato come tifoso ultras del Rimini — ha iniziato una discussione animata all’interno dei padiglioni fieristici, attirando rapidamente l’attenzione di visitatori ed espositori.

La situazione è degenerata in pochi istanti: dalle parole si è passati allo scontro fisico con un addetto alla sicurezza presente nell’area. Testimoni hanno raccontato di momenti concitati e di forte tensione, che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Aggressione, intervento della polizia e conseguenze

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe spintonato la guardia giurata fino ad arrivare a morderla al naso. Subito dopo avrebbe compiuto un gesto ancora più eclatante, abbassandosi i pantaloni davanti alle persone presenti nel padiglione. A quel punto è stata allertata la polizia e sul posto sono intervenute le volanti della questura, che hanno riportato la calma e messo fine all’episodio.

Il 27enne, apparso in evidente stato di alterazione, è stato accompagnato negli uffici della polizia per l’identificazione e successivamente rilasciato. Ora potrebbe essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, mentre restano da chiarire con precisione le circostanze che hanno portato all’aggressione.