L’ex generale Roberto Vannacci e la moglie Camelia Mihailescu sono finiti al centro delle polemiche a Viareggio. A pochi passi dalla casa dell’ex geenerale, il Complesso di inferiorità sta eseguendo un concerto in strada. Il gruppo si accorge della presenza di Vannacci e inizia ad intonare “Bella Ciao”.

Il leader di Futuro Nazionale, in maglietta bianca e calzoncini azzurri, reagisce iniziando a fare un balletto a braccia tese. La moglie saltella e fa più volte il gesto del dito medio rivolto alla band.

A postare il video è Viareggio Antifascista che denuncia: “Nel video si vede come la moglie del generale accenni prima un impacciato saluto romano sostituito poi dal dito medio, seguita poi da suo marito Vannacci che invece approccia un balletto palesemente caratterizzato da saluti romani provocatori nei confronti delle persone che lo hanno accolto e cacciato al grido di Bella Ciao”.

Il gruppo antifascista della città toscana aggiunge: “La propaganda vuol far vedere sempre l’accoglienza a suo favore che riceve nei suoi tour, noi invece vogliamo far vedere come proprio nella città che lo ospita, non è il benvenuto e questa è l’accoglienza che gli riservano i viareggini”.