Un fulmine ha colpito in pieno Silvio Fossaluzza, pensionato di 78 anni residente a Francenigo, nel trevigiano, causandone la morte immediata. L’incidente è avvenuto lo scorso 2 settembre intorno alle 19, mentre sulla Marca si stava abbattendo una forte ondata di maltempo. L’anziano, uscito di casa per mettere al sicuro l’auto nel garage, si sarebbe fermato all’esterno per fumare una sigaretta seduto su un muretto. Una circostanza sfortunatissima e molto rara, che si è rivelata fatale: al momento del fulmine non aveva ancora iniziato a piovere.

La scoperta e i soccorsi

A trovare il corpo esanime è stata la moglie, preoccupata per l’assenza del marito mentre il temporale intensificava i tuoni. Nonostante l’allarme al numero di soccorso e l’intervento tempestivo di medico e infermieri del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Sul corpo sono stati evidenziati chiari segni di ustioni: l’uomo è morto praticamente sul colpo.

I precedenti

Solo qualche giorno fa, a Castelfiorentino, in provincia di Firenze, un altro uomo, il 65enne Sauro Bellini, era morto sempre colpito da un fulmine mentre era uscito per dar da mangiare al suo cane. Secondo quanto ricostruito, il fulmine avrebbe prima colpito un filo di ferro usato per stendere la biancheria e poi sarebbe rimbalzato sulla ciotola del cane, anch’essa di metallo, che l’uomo teneva in mano. L’impatto è stato letale e l’uomo è deceduto sul colpo.