Le nuove regole del Codice della strada e i recenti interventi sugli autovelox non sembrano rallentare la macchina delle sanzioni in Italia. Secondo un’indagine condotta dal Codacons, nei primi nove mesi del 2025 gli enti locali hanno incassato complessivamente 1,25 miliardi di euro derivanti da multe stradali. La cifra, seppur in leggero calo del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, dimostra quanto il sistema sanzionatorio resti una voce importante nei bilanci delle amministrazioni comunali. A incidere è soprattutto la grande disparità territoriale, che vede alcune regioni e città accumulare somme enormi, mentre altre restano in fondo alla classifica.

Milano capitale delle multe, Roma e Firenze inseguono

A livello regionale, la Lombardia guida con oltre 305 milioni di euro di incassi, seguita da Toscana (131 milioni) ed Emilia-Romagna (129 milioni). In fondo, la Valle d’Aosta, che non raggiunge i 3 milioni. Ma è nelle grandi città che si registra la vera impennata: Milano si conferma il centro con più multe in Italia, con 123 milioni di euro, staccando nettamente Roma (78,4 milioni) e Firenze (39,4 milioni).

Gli incassi variano anche per dimensione dei comuni: dai 70 milioni raccolti nei centri sotto i 5mila abitanti, fino ai quasi 400 milioni delle città con oltre 250mila residenti. La capitale lombarda, in particolare, resta il simbolo della stretta sui controlli e del peso economico delle sanzioni.

Boom di aumenti a Napoli e in Molise

Se i dati nazionali mostrano un calo complessivo, alcune realtà registrano invece incrementi notevoli. Napoli è la metropoli con l’aumento più consistente: +41,7% rispetto al 2024, mentre Firenze cresce del 32,4%. Sul fronte regionale, il Molise segna un vero e proprio boom con un +86%, seguito da Sardegna (+22%) e Umbria (+18%). Al contrario, Basilicata (-23,5%) e Sicilia (-18%) evidenziano cali significativi.

Il Codacons sottolinea che il quadro potrebbe presto cambiare: dal 30 novembre scatterà infatti l’obbligo per i comuni di pubblicare l’elenco degli autovelox attivi, pena lo spegnimento degli apparecchi. Nel 2024, solo questi strumenti avevano generato oltre 62 milioni di euro, e la loro eventuale sospensione potrebbe ridurre drasticamente le entrate future.