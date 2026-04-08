“Con immenso dolore comunichiamo che oggi, 7 aprile alle 8.30, Mathias ci ha lasciati”. Con queste parole affidate ai social, Alberto Tonti ha annunciato la morte del figlio dodicenne, rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci il 3 aprile sulle piste di San Martino di Castrozza. Il ragazzo è deceduto all’Ospedale Santa Chiara, dove era ricoverato dopo una caduta, probabilmente causata dalla perdita di controllo degli sci.

Nel lungo messaggio, il padre ha voluto ricordare il figlio: “Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite. E questo è ciò che porteremo con noi: la sua energia, il suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita sempre a testa alta”. Parole accompagnate da un ringraziamento per la vicinanza ricevuta: “In questi giorni siamo stati accompagnati da un’ondata di affetto che ci ha dato forza, e per questo vogliamo dire grazie di cuore a tutti”.

Toccante anche il passaggio dedicato alla donazione degli organi: “Io, Tamara e Tilly abbiamo deciso che Mathias continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi, un gesto che rispecchia pienamente il suo modo di essere e il suo grande cuore”.

Cordoglio anche dal G.S. Porto Robur Costa 2030: “Era un ragazzo solare, appassionato e amante dello sport… Sconvolti da questa tragedia, ci uniamo in un grande abbraccio alla famiglia”.