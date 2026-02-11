Macabra scoperta nella giornata di martedì 10 febbraio nella zona industriale di Pomezia. Il corpo carbonizzato di un uomo, già in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto all’interno di una cabina elettrica in via Campobello. A fare la scoperta sono stati alcuni tecnici intervenuti per ripristinare l’energia elettrica che serviva diversi uffici dell’area.

All’apertura dello sportello, un forte odore ha immediatamente insospettito uno degli operatori che, resosi conto della presenza del cadavere, ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pomezia e il medico legale per i primi rilievi. La vittima è un cittadino italiano nato nel 1980, con precedenti per furto e reati contro il patrimonio.

L’ipotesi della folgorazione durante il furto

Dai primi accertamenti medico-legali è emerso che l’uomo sarebbe morto a causa di una violenta scarica elettrica. L’ipotesi investigativa è che si trovasse nella cabina per rubare cavi di rame e che, mentre li stava tagliando, sia rimasto folgorato.

Nonostante le condizioni del corpo, non sono stati riscontrati segni di aggressione o violenza. La salma è stata successivamente restituita ai familiari. Secondo le ricostruzioni, il decesso risalirebbe almeno alla giornata di domenica, approfittando probabilmente del fine settimana e della minore presenza di personale nella zona industriale.

Il sospetto dei complici e le difficoltà nelle indagini

All’interno della cabina sono stati trovati cavi parzialmente asportati, elemento che fa pensare che parte del furto sia stata portata a termine. Gli investigatori non escludono che l’uomo potesse agire con uno o più complici, forse fuggiti subito dopo l’incidente portando con sé il rame già sottratto.

L’identificazione non è stata immediata: i documenti rinvenuti erano in parte bruciati e lo stato del corpo ha complicato le operazioni. A rendere più difficile il lavoro degli inquirenti anche l’assenza di telecamere di sorveglianza puntate direttamente sulla cabina elettrica. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda.