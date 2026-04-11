Ha affrontato le fiamme per cercare disperatamente di salvare il suo gatto, rimasto intrappolato in casa a causa di un incendio. Un gesto che però è costato la vita a una donna di 55 anni della contea di Montgomery, nel Maryland (Usa). L’incidente è avvenuto la mattina del 3 aprile 2026. Un vicino della vittima ha riferito che nella casa, situata al civico 4700 di Merivale Road, vicino a Western Avenue, vivevano un fratello e una sorella.

Secondo Pete Piringer, portavoce dei vigili del fuoco della contea di Montgomery, all’interno dell’abitazione, nel momento in cui è divampato l’incendio intorno alle 5:45 del mattino, c’erano anche due gatti. Uno dei felini è morto sul colpo, mentre l’altro è stato ritrovato nel corso della giornata. Sembra che la donna fosse stata evacuata con il fratello, ma successivamente, per salvare il suo gatto, sarebbe rientrata in casa. Quando è stata trovata dai vigili del fuoco era già priva di sensi.