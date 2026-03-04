A Bagnoli, nella periferia ovest di Napoli, lo scorso lunedì 2 marzo un uomo di 51 anni si è abbassato i pantaloni di fronte a una scuola durante l’uscita degli studenti delle elementari e delle medie. La vicenda ha avuto luogo a pochi passi dall’istituto comprensivo Madonna Assunta di via dei Pozzuoli, dove l’uomo ha compito il gesto osceno di fronte agli studenti increduli. Al momento non è chiaro se il 51enne abbia importunato gli studenti anche in altri modi.

Dopo la segnalazione, sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che hanno bloccato e arrestato il 51enne, già noto alle forze dell’ordine per alcuni reati precedenti. L’uomo è trasferito in carcere ed è accusato di atti osceni in luogo pubblico.