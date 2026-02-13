Un topo morto è stato trovato nel cibo destinato ai bambini di una mensa scolastica. È accaduto nell’Istituto Comprensivo “G. Costantini” di San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. Poco prima della somministrazione del pasto agli alunni della scuola primaria un’operatrice della società che si occupa della refezione scolastica ha trovato un topo all’interno di una pentola. A quel punto, la preside dell’istituto ha segnalato l’accaduto ai carabinieri, che sono intervenuti sul posto. Fortunatamente nessuno degli alunni ha consumato il vitto proveniente da quella azienda. Sono stati quindi allertati il servizio Asl di Marigliano e i Nas di Napoli.