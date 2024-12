A Parabita, in provincia di Lecce, il dolore per la scomparsa di un parente ha lasciato spazio a una scena surreale e violenta. Nel giorno dell’addio alla suocera, due generi si sono scontrati per strada, protagonisti di una rissa che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un momento che avrebbe dovuto essere di raccoglimento e rispetto si è trasformato in un episodio di tensione e violenza.

La rissa per i costi del funerale

Come riportano le cronache locali, la lite è scoppiata per motivi economici: nessuno dei due voleva farsi carico delle spese del funerale della suocera. La discussione è degenerata rapidamente, con i due uomini armati di coltelli e bastoni che si sono affrontati in piena strada, sotto gli occhi increduli dei passanti. È stato proprio grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che i carabinieri sono riusciti a intervenire per riportare la calma.

Denunce e vecchi rancori

I protagonisti della vicenda, entrambi 54enni, non erano nuovi a dissapori familiari. Questa lite sembra essere l’ultimo atto di un risentimento accumulato nel tempo. Per la loro condotta, i due sono stati denunciati per porto abusivo di armi, concludendo così una giornata già segnata da dolore e tensione.