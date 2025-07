Nel comune di Val di Zoldo, in provincia di Belluno, l’assenza di autovelox omologati sta creando una situazione al limite. La mancanza di strumenti ufficialmente riconosciuti per il controllo della velocità impedisce alla polizia locale di multare i veicoli che sfrecciano lungo le strade di montagna, in particolare i motociclisti che, durante i weekend, affollano la zona.

Nel tentativo di contenere il problema, il sindaco Camillo De Pellegrin ha inviato sulle strade una vigilessa per effettuare controlli manuali a campione. Durante queste verifiche sono state riscontrate alcune infrazioni, come la guida senza patente al seguito e un sorpasso pericoloso. Tuttavia, ciò che ha più indignato il primo cittadino non è stato il comportamento dei trasgressori, bensì la reazione sgradevole e sessista apparsa sui social.

Un video su TikTok, pubblicato da un motociclista controllato, ha attirato decine di commenti volgari: “Mitica la poliziotta, è andata a vedere se hai chiuso la posteriore”, oppure: “Ti ha controllato le valvole gratis?”, fino a: “Ti ha dato il numero per un aperitivo?”. Commenti che hanno profondamente irritato De Pellegrin, che ha difeso la vigilessa: “Stava solo facendo il suo lavoro. È vergognoso vedere questa mancanza di rispetto”.

Il sindaco attacca

Profondamente deluso e arrabbiato, il sindaco ha lanciato un appello diretto al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, chiamandolo in causa sulla situazione: “Venga lui stesso a vedere cosa succede da noi. Questo problema nasce dalle nuove regole sull’omologazione degli autovelox. Se tutti li avessero usati correttamente, non ci troveremmo in questa situazione”.

De Pellegrin teme ora ripercussioni anche sul turismo locale: “La gente ha paura a uscire sulle strade, esasperata dai motociclisti che sfrecciano a velocità folli. Le famiglie e i turisti ci pensano due volte prima di venire qui. E questo danneggia l’intera comunità. Le voci corrono, e se non si interviene subito, rischiamo di pagare caro questa assenza di controlli”.