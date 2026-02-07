Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Il corpo era nel rio Nizza, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina lungo la strada che collega Nizza all’abitato di Incisa. Secondo le prime informazioni, sul corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un trauma cranico e con uno strangolamento. La giovane aveva trascorso la serata in alcuni locali della città e poi si sarebbe allontanata. A ritrovarla sono stati alcuni amici, che stavano percorrendo la zona alla sua ricerca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

La vittima si chiamava Zoe Trinchero. La Procura di Alessandria ha aperto un fascicolo per omicidio, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della ragazza e chiarire le cause della morte.

In queste ore un gruppo di residenti si è radunato sotto l’abitazione di un giovane del posto. L’uomo, che sarebbe in cura per problemi di natura psichiatrica, è stato preso in consegna dai carabinieri esclusivamente per ragioni di sicurezza. Al momento, precisano gli investigatori, non risultano a suo carico provvedimenti giudiziari.