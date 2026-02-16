Da giorni i familiari non avevano sue notizie. Quando i carabinieri sono entrati nell’abitazione di un 51enne di Rigali, frazione di Gualdo Tadino, si sono trovati davanti a una scena raccapricciante: sul corpo dell’uomo si erano avventati i tre pitbull che teneva in casa. Secondo una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza riconducibili all’azione di altre persone.

Probabilmente l’uomo si è sentito male e solo successivamente i cani si sono avventati contro di lui, essendo rimasti per giorni senza cibo. La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo contro ignoti e disposto l’autopsia sul corpo del 51enne. I carabinieri al momento ipotizzano un decesso per cause naturali. I tre pitbull sono stati trasferiti al canile veterinario della Usl, dove resteranno a disposizione delle autorità per gli accertamenti del caso.