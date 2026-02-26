Alla scuola primaria “Leonardo da Vinci” di Voghera, in provincia di Pavia, un uomo, durante l’ingresso mattutino di insegnanti e alunni, ha raggiunto una delle aule e ha colpito con uno schiaffo un bambino, accusandolo di aver preso di mira con atteggiamenti da bullo la nipote. Il protagonista di questa vicenda, raccontata sul quotidiano “La Provincia Pavese”, è il nonno della bambina, che è riuscito a eludere i controlli e a introdursi nei locali scolastici dopo il suono della prima campanella.

“Un fatto inaccettabile”

Dopo aver schiaffeggiato uno degli studenti, l’uomo si è subito allontanato prima che l’insegnante, colta di sorpresa, potesse intervenire. “Una persona è entrata durante l’ingresso e il personale non è riuscita a fermarla”, ha confermato Maria Teresa Lopez, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Voghera (Pavia), che comprende la scuola primaria “Leonardo da Vinci”. La dirigente, che ha poi allertato le autorità, ha sottolineato: “È una fatto inaccettabile, che non ha alcuna giustificazione. Le difficoltà tra bambini possono capitare, ma gli adulti devono rivolgersi alla scuola seguendo i canali corretti”.