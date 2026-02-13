Da oggi, venerdì 13 febbraio 2026 scatta la seconda tranche di aumenti sul prezzo delle sigarette. Dopo il primo rincaro entrato in vigore il 16 gennaio 2026, che aveva interessato i prodotti del gruppo Philip Morris, l’incremento si estende ora ad altre marche molto diffuse tra i fumatori italiani. Anche in questa fase l’aumento è pari a 30 centesimi a pacchetto.

Il primo adeguamento aveva coinvolto brand tra i più venduti, come Marlboro, Chesterfield, Merit, Diana e Muratti. Con il nuovo aggiornamento dei listini, il rincaro si allarga ulteriormente, incidendo ancora sulle spese dei consumatori.

Accise e maggiori entrate per lo Stato

Gli aumenti rientrano nel meccanismo di revisione delle accise previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Il provvedimento non si limiterà a quest’anno: ulteriori incrementi sono già programmati anche per il 2027 e il 2028. Complessivamente, rispetto ai prezzi del 2025, l’aumento previsto entro il 2028 sarà di 1,50 euro a pacchetto.

L’obiettivo della misura è garantire maggiori entrate fiscali. Per il solo 2026, il gettito aggiuntivo stimato per le casse dello Stato è di quasi un milione di euro, grazie all’adeguamento progressivo delle accise sui prodotti da fumo.