Nuovo aumento del prezzo delle sigarette da oggi 13 febbraio, ecco per quali marche
Da oggi, venerdì 13 febbraio 2026 scatta la seconda tranche di aumenti sul prezzo delle sigarette. Dopo il primo rincaro entrato in vigore il 16 gennaio 2026, che aveva interessato i prodotti del gruppo Philip Morris, l’incremento si estende ora ad altre marche molto diffuse tra i fumatori italiani. Anche in questa fase l’aumento è pari a 30 centesimi a pacchetto.
Il primo adeguamento aveva coinvolto brand tra i più venduti, come Marlboro, Chesterfield, Merit, Diana e Muratti. Con il nuovo aggiornamento dei listini, il rincaro si allarga ulteriormente, incidendo ancora sulle spese dei consumatori.
Accise e maggiori entrate per lo Stato
Gli aumenti rientrano nel meccanismo di revisione delle accise previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Il provvedimento non si limiterà a quest’anno: ulteriori incrementi sono già programmati anche per il 2027 e il 2028. Complessivamente, rispetto ai prezzi del 2025, l’aumento previsto entro il 2028 sarà di 1,50 euro a pacchetto.
L’obiettivo della misura è garantire maggiori entrate fiscali. Per il solo 2026, il gettito aggiuntivo stimato per le casse dello Stato è di quasi un milione di euro, grazie all’adeguamento progressivo delle accise sui prodotti da fumo.