A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali, sul web è già esploso il caso relativo ai kit in dotazione ai 18mila volontari della Fondazione Milano Cortina. Più di qualcuno, infatti, avrebbe deciso di rivendere online gli oggetti e gli indumenti ritirati gratuitamente. Si tratta di prodotti, oltre all’uniforme esclusiva, che da regolamento non sarebbero vendibili. Tuttavia, su eBay sono iniziati a circolare negli ultimi giorni diversi prodotti esclusivi, come per esempio gli orologi da polso Swatch blu petrolio creati appositamente per i volontari. Su eBay è possibile trovarne alcuni a 80 euro, mentre qualcun’altro ha pensato bene di alzare la posta partendo da una base d’asta di oltre 500 euro.

Il caso dei kit rivenduti online

Risultano già in vendita su eBay anche i capi tecnici firmati Salomon: giacche da sci proposte a 250 euro, scarponcini a 180 euro e gli accessori più “accessibili” come scaldacollo e berretti, che su eBay e Vinted viaggiano tra i 20 e i 40 euro. Molti di questi articoli, però, sono simili a quelli della collezione ufficiale della Salomon regolarmente in vendita: alcuni di questi prodotti, infatti, potrebbero essere stati in alcuni casi acquistati sugli store ufficiali e rimessi in vendita.

La polemica si è poi spostata rapidamente sui social. Nel gruppo Facebook dei volontari olimpici qualcuno ha chiesto: “Una volta ritirato il necessario, se per gravi motivi familiari o personali (influenza, febbre…) non si potesse effettuare il servizio, si deve restituire tutto?”. Un utente ha poi risposto: “Cose già viste prendere divise e poi non presentarsi e addirittura vendere tutto. […] Lo schifo c’è dappertutto purtroppo”. “Ci teniamo a ricordarti che l’uniforme è un kit esclusivo riservato a chi partecipa ai Giochi e che, come scritto nell’accordo di Team26, non può essere venduta, anche parzialmente”, ha commentato qualcun’altro riportando il messaggio della Fondazione Milano Cortina inviato a tutti i volontari.