Immaginate oltre 250 cani ammassati nella stessa abitazione. Così sono stati ritrovati in una proprietà nel Regno Unito. Tutti erano in condizioni di grave degrado. Il caso ha scosso profondamente l’opinione pubblica britannica al punto da spingere la Rspca, la storica organizzazione britannica per la protezione degli animali, a smentire che le immagini diffuse online fossero state generate con l’intelligenza artificiale.

I cani erano custoditi in uno spazio domestico totalmente inadeguato (l’associazione non specifica a chi appartengano gli esemplari), stipati in un soggiorno e costretti a vivere in una situazione fuori controllo. Un’ottantina di loro sono stati presi in carico direttamente dall’ente animalista, mentre gli altri sono stati affidati a Dogs Trust, altra organizzazione impegnata nel soccorso e nella tutela dei cani. Tra i cani recuperati c’è anche un cocker spaniel cieco e sordo per il quale ora il Southridge Animal Centre della Rspca confida di trovare una casa.