Omicidio a Ciampino, uccide il fratello con una serie di coltellate dopo una lite

Un drammatico episodio si è verificato a Ciampino, alle porte di Roma, dove una lite familiare è degenerata in un omicidio. Pasquale Tufano, 67 anni, è stato ucciso a coltellate dalla sorella Amelia Tufano, di 64 anni, nell’appartamento che condividevano con l’anziana madre, rimasta illesa. La tragedia si è consumata nella serata di domenica 29 settembre, in viale Kennedy.

Dettagli dell’omicidio

Secondo le prime ricostruzioni, Amelia Tufano avrebbe afferrato un coltello da cucina e aggredito il fratello, infliggendogli numerosi colpi all’addome e alla schiena. I vicini di casa, allarmati dalle urla, hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo gli operatori del 118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Pasquale, già gravemente ferito e riverso a terra in un lago di sangue.

L’arresto della sorella

I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo e della tenenza di Ciampino sono intervenuti e hanno arrestato la donna con l’accusa di omicidio volontario. Il coltello utilizzato per il delitto è stato trovato e sequestrato. Le indagini hanno rivelato che tra i due fratelli ci fossero già stati in passato dissapori e litigi, di cui le forze dell’ordine erano a conoscenza. Pasquale Tufano, geometra di professione, si prendeva cura sia della madre novantenne sia della sorella.

Il corpo della vittima è stato trasportato all’istituto di medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia, mentre la sorella è stata condotta in caserma, su disposizione della procura di Velletri, che coordina l’indagine.