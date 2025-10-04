Dolores Dori, 44 anni, residente a Vicenza e di origine sinti, è morta all’ospedale di Desenzano del Garda dopo essere stata abbandonata davanti al pronto soccorso con tre ferite da arma da fuoco. La donna, colpita all’addome e a una gamba, è stata scaricata da un’auto con targa falsa. Gli investigatori per ora pensano che l’auto fosse guidata dal marito. I medici hanno tentato un disperato intervento chirurgico, ma non sono riusciti a salvarla. Sull’omicidio indagano i carabinieri di Brescia, coordinati dal pm Francesca Sussarellu. Le verifiche si concentrano sulle telecamere della zona ospedaliera e sul campo nomadi di Lonato del Garda, luogo in cui sarebbe esplosa la lite degenerata in sparatoria. Dopo la tragedia, l’accampamento si è svuotato rapidamente, rendendo ancora più difficili le indagini. Tra i possibili testimoni, anche il figlio sedicenne della vittima. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata per questioni familiari legate al matrimonio della figlia di Dolores. Restano da chiarire la dinamica esatta e l’identità di chi ha premuto il grilletto. La donna aveva precedenti per furti e truffe, mentre il fratello è un collaboratore di giustizia legato a un’inchiesta su corruzione carceraria a Prato, elemento che però non sembra collegato all’omicidio. Il corpo della vittima è a disposizione della magistratura bresciana, che ha disposto l’autopsia.