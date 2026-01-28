Si è conclusa al Tribunale per i minorenni di Roma l’udienza sull’affidamento del figlio di quasi 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno, attualmente in carcere con l’accusa di aver ucciso la moglie. Secondo quanto emerso, il giudice ha disposto l’affidamento del bambino ai nonni materni. Il ruolo di tutore legale è stato invece assegnato al sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, figura istituzionale chiamata a rappresentare formalmente gli interessi del minore.

Nei primi giorni successivi alla scomparsa della madre, il bambino era rimasto con il padre nell’abitazione di famiglia. Con il progredire delle indagini dei carabinieri, che hanno ricostruito il coinvolgimento dell’uomo nell’omicidio, il Tribunale aveva già sospeso la responsabilità genitoriale paterna con un provvedimento precedente. Da quel momento il minore è stato collocato temporaneamente presso i nonni materni, soluzione ritenuta più idonea a garantirgli stabilità affettiva e protezione. In futuro non si esclude anche un possibile affidamento alla zia materna, valutazione che sarà fatta tenendo conto dell’età e delle esigenze del bambino.

Il momento delicato del minore

Il bambino sta affrontando un periodo estremamente difficile, segnato da eventi traumatici ravvicinati. Dopo la perdita della madre, è stato avviato un percorso di sostegno con psicologi e pedagogisti, per aiutarlo a elaborare il lutto e ritrovare gradualmente una quotidianità. I nonni materni, impegnati a ricreare un ambiente sereno, avevano anche chiesto di recuperare alcuni suoi oggetti personali, nel tentativo di restituirgli piccoli punti di riferimento.

La situazione emotiva del minore è stata però ulteriormente scossa dalla notizia della morte dei nonni paterni, avvenuta pochi giorni dopo. Un susseguirsi di fatti drammatici che rende ancora più centrale il lavoro di supporto psicologico e la necessità di garantire al bambino un contesto protetto e stabile.

Le indagini della Procura

La Procura di Civitavecchia ha aperto due fascicoli distinti. Il primo riguarda l’omicidio e l’occultamento del corpo di Federica Torzullo, per cui è indagato il marito. Il secondo è per istigazione al suicidio contro ignoti, in relazione alla morte dei genitori dell’uomo.

In questo filone potrebbe rientrare anche un’eventuale denuncia legata a commenti d’odio circolati sui social. Il legale di un familiare ha precisato che il suo assistito non è coinvolto penalmente e ha chiesto il rispetto della privacy, sottolineando il momento di dolore profondo che la famiglia sta attraversando.