Tragedia in via Ruggero Marturano, a Palermo, dove due operai sono morti dopo essere precipitati da una gru mentre lavoravano alla ristrutturazione di un edificio. Il cestello su cui si trovavano si è ribaltato ed è caduto dal decimo piano, finendo sulla tettoia di un’officina di pneumatici. Un terzo lavoratore si è salvato, attutendo l’impatto su una pila di copertoni, mentre un dipendente dell’attività commerciale è rimasto ferito alla testa ed è stato trasportato in ospedale.

Le vittime sono due operai edili, uno di origine romena e l’altro tunisina, impegnati in lavori sulla facciata e sui balconi dello stabile. Secondo le prime ricostruzioni, il braccio della gru si sarebbe spezzato, provocando il crollo del cestello. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine, mentre la zona si è rapidamente riempita di residenti e curiosi, anche per la presenza di un mercatino rionale nelle vicinanze.

“Gli operai si trovavano nel cestello per eseguire lavori sulla facciata e i balconi quando sono caduti giù finendo sulla tettoia del gommista. Lì c’erano tre dipendenti che si sono salvati grazie ai copertoni che hanno bloccato la caduta del cestello”, racconta un residente. “Il bilancio poteva essere più grave – aggiunge – uno dei gommisti è rimasto ferito alla testa. Davvero una tragedia”.

Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che i due operai lavoravano senza un regolare contratto e non risultavano iscritti agli enti previdenziali di settore. La magistratura ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo per chiarire dinamica, responsabilità e condizioni di sicurezza del cantiere.

“Da oggi parte per noi una grande mobilitazione unitaria sul tema della salvaguardia della vita dei lavoratori. Non è più accettabile assistere a questi gravissimi episodi e a questa scia di sangue”, dichiarano i sindacati ìCgil Cisl Uil e Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil Palermo. “Tutte le categorie di lavoratori in modo trasversale chiederanno che la tutela della vita di chi esce da casa per andare a lavoro abbia la priorità, senza se e senza ma. Coinvolgeremo tutta la città, le istituzioni e tutti coloro che sul tema della sicurezza sul lavoro hanno una grande responsabilità. Si agisca ora in modo sinergico”.