Padova registra il primo intervento di neurochirurgia pediatrica con paziente sveglio in Veneto. A portare a termine l’operazione, ancora più rara perché effettuata su un bimbo di soli nove anni, è stato Luca Denaro, direttore della Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale dell’Azienda ospedale-università, assieme a Marina Munari, direttrice di Anestesia e Rianimazione.

Lesione parieto-temporale sinistra profonda

Il bambino presentava una lesione parieto-temporale sinistra profonda, che gli impediva di integrare informazioni sensoriali, spaziali e linguistiche. Dopo alcuni giorni di osservazione post-operatoria è stato dimesso e sta bene.

La tecnica chirurgica utilizzata, che si chiama ‘asleep awake asleep’, permette di monitorare funzioni cerebrali che altrimenti non potrebbero essere tenute sotto stretto controllo e di asportare la maggior parte delle cellule malate, limitando al minimo i possibili rischi di deficit.

E’ una metodica molto complessa che è stata utilizzata a livello mondiale solamente in 130 casi, ma in bambini più grandi con un’età media di 12 anni, in pazienti con tumori cerebrali, epilessia farmacoresistente, lesioni vascolari.

Miracolo di anestesia “asleep awake asleep”

“La tecnica prevede di addormentare il paziente analogamente a quanto avviene in ogni intervento di questo tipo – spiega Denaro -; il momento più delicato in questo caso è stato quando, asportata la lesione, il piccolo paziente è stato svegliato, e l’équipe degli anestesisti, in questo caso della dottoressa Munari che è molto esperta in questa manovra anestesiologica, ha dato la possibilità ai neuropsicologi, i neurogolopedisti, di somministrare dei test che danno informazioni su come funziona il circuito della parola post-asportazione. La lesione è stata esportata completamente, il bambino sta bene, avrà una vita senz’altro non diversa da quella dei suoi coetanei”.