Un orso bruno marsicano è morto dopo essere stato investito ieri sera sulla strada statale Sora-Avezzano. Si tratta di un esemplare di età compresa tra i 4 e i 6 anni, probabilmente morto sul colpo a causa del trauma subito, come rende noto il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 nei pressi dell’uscita Le Rosce, al chilometro 27, in un’area esterna sia al Parco sia all’area contigua. Sul posto è intervenuta l’équipe dell’ente, allertata dalla centrale operativa dei Carabinieri di Tagliacozzo (provincia de L’Aquila). La veterinaria ha certificato il decesso dell’animale, verosimilmente causato da un trauma cranico. La carcassa è stata rimossa e trasferita presso la sede del Parco a Pescasseroli, da dove sarà successivamente inviata all’Istituto zooprofilattico di Teramo per la necroscopia e gli accertamenti del caso.

Sulla dinamica dell’incidente, che ha coinvolto almeno due veicoli, indagano i Carabinieri. Non si registrano feriti gravi: uno dei conducenti ha riportato un trauma a una spalla ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. “È un episodio che si aggiunge a una serie già lunga e che richiama, ancora una volta, la complessità della convivenza tra fauna selvatica, infrastrutture e territori abitati”, si legge nel post pubblicato dal Parco Nazionale.