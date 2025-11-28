A Ostia, in via Campo Sperone, una donna di 31 anni, mentre attraversava la strada, è stata investita da una Toyota Aygo bianca. Subito dopo l’incidente, l’automobilista non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita via, lasciando la donna ferita sul marciapiede. La 31enne, trasportata in ambulanza all’ospedale Grassi, ha riportato una frattura al gomito e il braccio ingessato, con una prognosi di oltre trenta giorni.

L’appello dell’avvocato

Stando al suo racconto, la conducente, prima di fuggire, l’avrebbe perfino rimproverata gridandole: “Stai attenta, è colpa tua”. Gli inquirenti, grazie alle telecamere e alla testimonianza di un passante che si trovava nelle vicinanze al momento dell’incidente, sono riusciti a risalire alla targa del veicolo.

L’avvocato Guido Pascucci, che rappresenta la 31enne investita, ha lanciato un appello sui social diretto alla conducente: “Invitiamo la signora a mettersi in contatto con noi per evitare di dover procedere per vie legali per lesioni colpose e omissione di soccorso. In caso di mancato contatto, ci rivolgeremo a tutte le autorità competenti”.