Dopo otto casi sospetti di intossicazione alimentare, potenzialmente legati alla presenza di tossina botulinica nella salsa guacamole servita con i tacos durante la “Fiesta Latina” tenutasi a Monserrato (Cagliari) dal 22 al 25 luglio, Metro Italia ha ritirato in via precauzionale la “Polpa di Avocado a marchio Metro Chef”, utilizzata per la preparazione del piatto incriminato. Il ritiro riguarda le confezioni da 1 kg dei lotti LI4218 e LI4213, provenienti da un produttore peruviano, come riportato in due avvisi pubblicati il 1° agosto.

L’azienda sottolinea che la qualità e la sicurezza dei prodotti sono una priorità assoluta, e che sono state prontamente adottate tutte le misure necessarie per tutelare i clienti, in attesa degli accertamenti ufficiali. Le autorità sanitarie eseguiranno mercoledì le analisi sui campioni sequestrati. Intanto, tre dei quattro pazienti ricoverati al Brotzu di Cagliari sono stati dimessi. La Procura ha avviato un’indagine e l’organizzatore dell’evento risulta iscritto nel registro degli indagati, sebbene non abbia ancora ricevuto una notifica formale.