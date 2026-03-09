Della serie pacchi pericolosi: sembra la sceneggiatura di un brutto film horror, ma è tutto vero. Parliamo di un pacco giunto dalla Cina – uno dei tanti pacchi della piattaforma di e-commerce Temu – a Spresiano, in provincia di Treviso.

Insieme a una scacchiera, il destinatario ha trovato una sorpresa per nulla gradita: aperto il pacco ha dovuto fare la conoscenza di uno scorpione. Vivo. Uno scorpione vivo, sei centimetri di paura.

“All’inizio non mi sono accorto di nulla – ha raccontato il ragazzo al Corriere della Sera -. Ho aperto la scatola, ho controllato che la scacchiera fosse in buone condizioni e poi, all’improvviso, ho visto muoversi qualcosa e ho capito solo dopo di che cosa si trattava. Lo scorpione non mi ha punto solo per pura fortuna”.