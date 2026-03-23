A Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, si è consumata l’ennesima tragedia sul posto di lavoro: un operaio senegalese di 22 anni è morto in un incidente avvenuto dentro un capannone all’interno di un’azienda metalmeccanica specializzata nella lavorazione e nel taglio delle lamiere. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, residente a Padova, nel tentativo di effettuare il rabbocco del fluido di un macchinario è rimasto incastrato all’interno di un cilindro, morendo all’istante a causa delle lesioni riportate.

Collega ferito

Un collega della vittima, dopo essersi accorto del pericolo, si è precipitato verso la pressa per provare a liberare il giovane dalle morsa dell’acciaio. L’uomo, però, è rimasto ferito alla mano destra nel disperato tentativo di prestare soccorso. Sul posto, oltre all’Arma per i rilievi di legge, è intervenuto anche il personale dello Spisal per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.