Padre e figlio sono stati trovati morti in un’abitazione a Guarene, in provincia di Cuneo. Il decesso sarebbe dovuto, secondo una prima ricostruzione, ad una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Le vittime sono un 57enne titolare di un noto ristorante di Alba (Cuneo), e il figlio 17enne. L’abitazione si trova nella frazione di Castelrotto, sulla strada per Alba. A dare l’allarme nella mattinata è stato un familiare delle due vittime. Su quanto avvenuto stanno indagando i carabinieri, accorsi insieme ai vigili del fuoco.