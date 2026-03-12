Nei primi giorni di marzo, il proprietario di un’immobile situato in via Venezia, a Parma, ha presentato una denuncia ai carabinieri dopo aver scoperto che il suo appartamento è stato occupato abusivamente. In origine, l’immobile era occupato da un anziano che è deceduto pochi mesi fa: a seguito di questo triste evento, il contratto con l’allora inquilino era stato risolto e l’appartamento era stato svuotato di tutti gli effetti personali dell’anziano.

Appartamento occupato

Di recente, però, il proprietario dell’immobile, recatosi all’appartamento per fotografarlo e pubblicizzarlo al fine di metterlo a reddito con un nuovo affittuario, si è accorto che qualcuno lo aveva già occupato. Una volta entrato, l’uomo ha trovato cibo, vestiti e alcuni arredi spostati e ornati in vario modo. Le indagini dei carabinieri hanno poi chiarito che l’anziano era assistito da una badante di 42 anni dell’est Europa. Secondo gli inquirenti, la donna non avrebbe riconsegnato il duplicato delle chiavi alla parte proprietaria, disponendo dell’immobile in modo arbitrario.

Il 7 marzo i carabinieri si sono presentati davanti alla porta dell’appartamento, presumibilmente occupato dalla donna. Dopo aver bussato, i militari sono stati ricevuti da un uomo, al quale è stato chiesto di esibire il contratto d’affitto dell’immobile. L’uomo, identificato poi come un 45enne proveniente dall’est Europa, si è giustificato affermando di non possedere alcun contratto e di essere stato ospitato proprio dalla 42enne, la badante dell’ex inquilino. I carabinieri, confermando le ipotesi del proprietario di casa, hanno constatato che gli occupanti abusivi dell’immobile si sarebbero sistemati creando una sorta di domicilio stabile, con mobilio, vestiti e provviste alimentari. La badante e l’uomo trovato nell’appartamento sono stati denunciati.