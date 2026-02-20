Niente cani incaricati di portare le fedi agli sposi durante la celebrazione del matrimonio. È questa la decisione comunicata dalla parrocchia della Chiesa di San Francesco di Paola, molto richiesta per le cerimonie nuziali nella città di Palermo. La funzione, secondo le nuove indicazioni, potrà essere svolta esclusivamente da persone. La norma nasce dall’esigenza di evitare situazioni considerate poco consone al contesto liturgico, dopo che in passato alcune coppie avevano scelto di affidare le fedi ai propri cagnolini, portandoli fino all’altare durante la cerimonia.

Le motivazioni del parroco

Il parroco, Francesco Carmelita, ha spiegato che il chiarimento è stato inserito per garantire il decoro delle celebrazioni religiose. Pur non essendo presente quando si verificarono gli episodi ricordati da alcuni fedeli, il sacerdote ha ritenuto opportuno mettere nero su bianco regole precise, proprio perché la chiesa è tra le più richieste per i matrimoni. L’obiettivo, ha sottolineato, non è vietare per rigidità ma preservare il significato spirituale del rito, evitando elementi che possano distrarre o trasformare la celebrazione in uno spettacolo.

Le altre regole e il messaggio ai wedding planner

Tra le disposizioni pubblicate sui social compaiono anche altri divieti: niente lanterne lungo la navata centrale, tappeti usati, lancio di coriandoli o stelle filanti. Indicazioni precise sono state rivolte anche ai wedding planner, con l’invito a ricordare che l’edificio è un luogo di culto e non uno spazio per seguire mode o coreografie. Nel documento si ribadisce inoltre che ogni aspetto della celebrazione è di competenza esclusiva del parroco e dei suoi collaboratori, senza interferenze esterne nell’organizzazione dei momenti liturgici o nella gestione degli sposi e degli invitati.