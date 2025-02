Laura Micelli, madre di cinque figli, ha vissuto un’esperienza che difficilmente dimenticherà. La sera di sabato, nel piccolo comune friulano di Strassoldo (Udine), si è trovata a dover affrontare da sola il parto del suo sesto bambino. Con le contrazioni sempre più intense e l’ambulanza ancora in viaggio, ha dovuto contare solo sulla sua esperienza e sul proprio coraggio.

L’organizzazione prima del parto

Resasi conto che il momento del parto era arrivato, Laura ha messo in atto un piano per gestire la situazione nel miglior modo possibile. Ha messo i tre figli più grandi davanti alla televisione con un cartone animato, ha portato a letto i due più piccoli e ha chiamato il marito per avvisarlo. Paolo Ruiu, 42 anni, ha lasciato immediatamente il lavoro per raggiungerla, ma il piccolo non poteva più aspettare. Nel frattempo, Laura ha contattato il pronto soccorso, ma sapeva che avrebbe dovuto affrontare il parto da sola.

Il parto in solitudine

Con le contrazioni ormai fortissime, Laura ha preso un asciugamano, lo ha steso a terra in bagno e si è preparata a dare alla luce il bambino. Nonostante il dolore, è riuscita a mantenere la calma e a far nascere il piccolo Gabriele, un neonato di 3 chili e 280 grammi. Tuttavia, ha subito notato che il bambino era cianotico e che aveva tre giri di cordone ombelicale attorno al collo. Con prontezza, ha tolto il cordone e gli ha passato un dito in bocca per aiutarlo a respirare.

Pochi istanti dopo il parto, sono finalmente arrivati i soccorsi e il marito. Gli operatori sanitari hanno tagliato il cordone ombelicale e hanno trasportato Laura all’ospedale di Monfalcone per ulteriori controlli. Fortunatamente, sia la madre che il bambino stavano bene.

La condivisione dell’esperienza

Dopo l’incredibile esperienza, Laura, sollevata e felice, ha voluto condividere la sua storia sui social, pubblicando foto e video del piccolo Gabriele. Il marito, ancora commosso, ha elogiato il coraggio della moglie, definendola “coraggiosissima” per aver affrontato tutto da sola.