Una Pasqua all’insegna del bel tempo ha richiamato numerosi turisti sul litorale di Rimini, dove sole e temperature miti hanno favorito le prime giornate in spiaggia. Famiglie, visitatori e curiosi si sono riversati lungo la costa per godersi il mare e trascorrere qualche ora all’aria aperta. Tuttavia, la tranquillità della giornata festiva è stata improvvisamente interrotta da un episodio che ha lasciato molti presenti sorpresi e increduli.

Il gesto e l’intervento della polizia

Protagonista della vicenda una coppia di turisti americani, notata mentre si trovava sulla battigia in atteggiamenti espliciti, sotto gli occhi di numerosi passanti. Secondo le testimonianze, la scena sarebbe andata avanti per diversi minuti, senza che i due sembrassero curarsi della presenza di famiglie e altri bagnanti. Alcuni presenti hanno documentato l’accaduto con i cellulari, mentre altri hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia della polizia, che ha interrotto la coppia e proceduto alla loro identificazione. Per i due è scattata la denuncia con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.