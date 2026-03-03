A Paternò, in provincia di Catania, un uomo di 54 anni è stato allontanato dai carabinieri dalla casa di famiglia. I militari, giunti sul posto, hanno scoperto che i due fratelli del 54enne e la madre di 90 anni si trovavano in ospedale per ricevere le cure dopo che l’uomo li aveva aggrediti in casa poco prima. Stando a quanto emerso dalle indagini, da diversi mesi il più giovane dei fratelli aveva assunto comportamenti violenti nei confronti degli altri due, un 70enne e un 64enne, e dell’anziana madre di 90 anni. Nell’ultima aggressione contro i suoi familiari, l’uomo si è scagliato contro di loro perché non riusciva a trovare un libro che cercava da tempo.

L’aggressione e l’arresto

Al culmine della lite, il 54enne ha estratto una pistola e l’ha puntata contro i suoi familiari. Li ha poi minacciati e a quel punto gli altri due fratelli hanno tentato di bloccarlo. L’uomo, però, ha risposto mordendo le mani di entrambi e colpendo il fratello più grande con il calcio della pistola. Alla fine, si è scoperto che la pistola era a salve.

Dopo l’aggressione, il 54enne si è allontanato dall’abitazione a bordo della sua auto. Dopo circa un’ora di ricerche da parte dai militari, è stato individuato mentre faceva rientro a casa. A quel punto, ha consegnato spontaneamente l’arma che gli è stata sequestrata. Per lui, infine, è scattata una denuncia per lesioni personali: l’autorità giudiziaria ha poi disposto nei suoi confronti l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.