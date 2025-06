Attimi di apprensione nella serata di ieri, 10 giugno, sul volo Aeroitalia da Cagliari verso Milano Linate. Poco dopo il decollo, il velivolo ha improvvisamente perso quota e sono calate le mascherine d’ossigeno davanti ai passeggeri. Secondo quanto comunicato dalla compagnia aerea, il comandante ha effettuato una manovra precauzionale in seguito alla segnalazione di un possibile problema di pressurizzazione. Il sistema di sicurezza si è attivato in automatico, facendo scendere le maschere. Aeroitalia ha rassicurato che l’intera procedura si è svolta in conformità con i protocolli e senza alcuna emergenza reale. Il volo è proseguito regolarmente, atterrando senza difficoltà a Milano.

La Regione Sardegna chiede chiarimenti all’Enac

Nonostante l’assenza di danni o feriti, l’assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna ha ritenuto necessario intervenire. L’assessora Barbara Manca ha dichiarato di aver contattato i vertici dell’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile), concordando un incontro tecnico nei prossimi giorni. L’obiettivo è esaminare quanto accaduto e valutare eventuali azioni da intraprendere.

“Anche se non siamo l’ente certificatore, ci sentiamo responsabili verso i cittadini”, ha detto Manca. “Dobbiamo garantire i massimi standard di sicurezza nei collegamenti da e per la Sardegna”. La Regione si è detta pronta, ove necessario, a convocare Aeroitalia per ulteriori chiarimenti. “L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze — ha aggiunto — ma non possiamo abbassare la guardia”.