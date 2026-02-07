A Pogliano Milanese, nel territorio della Città metropolitana di Milano, almeno trenta automobili sono state danneggiate con graffiti offensivi e simboli nazisti. Le vetture erano parcheggiate in più punti del centro abitato. I proprietari si sono accorti dei danneggiamenti nella giornata di domenica 1 febbraio: sulle carrozzerie, in particolare su cofani e fiancate, erano stati tracciati disegni osceni e svastiche ben visibili. Un gesto che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti, colpiti sia per l’entità dei danni sia per la natura dei simboli utilizzati.

Individuati i responsabili e stima dei danni

Le segnalazioni sono arrivate rapidamente alla polizia locale, che ha avviato accertamenti analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Proprio grazie ai filmati gli agenti sono risaliti a due presunti responsabili: si tratta di due ragazzini di 11 anni.

I minori sono stati convocati al comando insieme alle famiglie, che non erano a conoscenza dell’accaduto. Data l’età, non sono penalmente imputabili, ma il peso economico potrebbe ricadere sui genitori. Una prima valutazione parla di danni complessivi intorno ai 40mila euro, cifra che potrebbe tradursi in richieste di risarcimento da parte dei proprietari delle auto coinvolte.