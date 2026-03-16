Un pomeriggio trascorso come tanti altri nelle campagne si è trasformato in tragedia per un uomo di 80 anni, Pietro Forleo, morto dopo essere stato attaccato da un toro. L’episodio è avvenuto nelle campagne di Crispiano, in provincia di Taranto, dove l’anziano si era recato per raccogliere asparagi in un terreno agricolo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava nel podere quando sarebbe stato improvvisamente colpito alle spalle dall’animale. Nell’area, come segnalato anche da un cartello, è presente pascolo di bovini. Nonostante le gravi ferite riportate, l’anziano è riuscito a telefonare alla figlia per chiedere aiuto. La donna ha immediatamente allertato i soccorsi e l’80enne è stato trasportato in ospedale in condizioni molto critiche.

Le indagini dei carabinieri

L’uomo, pensionato, era solito recarsi nel terreno di proprietà del fratello per raccogliere asparagi, funghi e legna. Venerdì scorso, però, non si sarebbe accorto della presenza del toro che lo ha caricato con violenza, colpendolo con le corna. Le ferite riportate si sono rivelate gravissime: i medici hanno riscontrato la frattura del bacino e diverse lesioni interne, tra cui ai reni e al fegato. Ricoverato in ospedale in condizioni disperate, Pietro Forleo è morto dopo circa 24 ore di agonia.

Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime verifiche, il toro apparterrebbe a un allevamento situato in un terreno adiacente a quello dove si trovava l’anziano al momento dell’aggressione.