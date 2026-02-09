Per il tentato linciaggio notturno ai danni di Naudy Carbone, avvenuto dopo il femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato (Asti), gli inquirenti stanno valutando l’opportunità di procedere.

30 persone individuate, si valuta l’incriminazione

Potrebbe arrivare una denuncia per le circa trenta persone che nella notte, quella tra venerdì e ieri, si erano radunate sotto l’abitazione di un uomo del posto.

Alex Manna, infine reo confesso del femminicidio, con gli amici prima e con gli investigatori poi aveva provato a depistare le indagini, sostenendo che un trentenne ben noto nella cittadina, di origine africana, aveva aggredito lui e Zoe e lui era scappato.

“Ho detto in giro che poteva essere stato lui – avrebbe sostenuto davanti ai carabinieri e al pm – perché si sa che è un po’ strano. Mi spiace, ho fatto male”. La vittima del depistaggio è un musicista che insegna e suona anche in un gruppo, con lavori in festival e in televisione.

“Qualcuno dovrà chiedergli scusa”

Si chiama appunto Naudy Carbone, ha 30 anni e sabato mattina ha rischiato il linciaggio da parte di una trentina di amici della ragazza che si sono presentati sotto casa sua e che ora potrebbero rischiare una denuncia. Si sono calmati quando i carabinieri l’hanno portato via, in realtà per proteggerlo.

Negli ultimi tempi aveva manifestato segnali di disagio: “Forse sopra le righe, ma aggressivo mai” sostiene chi lo conosce. Carbone ha ripostato sui social una foto della ragazza, su cui sono state disegnate un’aureola e delle ali da angelo. “Ringrazio le forze dell’ordine – dice oggi il fratello Ruben -. Qualcuno dovrà chiedergli scusa”.