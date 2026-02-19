La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Foggia, in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche di Roma, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per un importo complessivo superiore a 650mila euro. “Si tratta di una frode molto articolata che rappresenta un unicum in Europa”, ha spiegato il maggiore Francesco Venditti del nucleo speciale frodi tecnologiche della Guardia di Finanza descrivendo il sistema di evasione fiscale con criptovalute scoperto nell’inchiesta di Foggia.

Smascherata frode milionaria

“La frode si basava sull’iscrizione su una frazione di bitcoin (satoshi) di un’immagine, o di un video, per rivenderla a prezzo maggiorato, quindi ricevendo più satoshi in cambio. La persona al centro delle indagini, che percepiva anche il reddito di cittadinanza, non aveva dichiarato al fisco plusvalenze da trading da criptovalute per oltre un milione di euro”, ha dichiarato Venditti.

Attraverso artifici tecnologici molto avanzati, il soggetto indagato aveva messo da parte un bel tesoretto virtuale, cancellando anche le tracce dei passaggi di denaro ed evitando di dichiarare tutto al fisco. L’indagato era riuscito così ad acquistare una casa e un’auto di lusso, oltre ad altre criptovalute, senza mai rinunciare al reddito di cittadinanza e all’assegno di inclusione. L’analisi forense, supportata da software specialistici in dotazione alla componente speciale del Corpo, avrebbe permesso di individuare l’utilizzo di servizi di mixing di criptovalute che sarebbero stati utilizzati per offuscare la tracciabilità delle operazioni e ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari.