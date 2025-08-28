Un episodio di violenza inaudita ha scosso il quartiere Fuorigrotta a Napoli. Un ingegnere di 47 anni è stato aggredito da una baby gang di ragazzini, picchiato con calci e pugni davanti agli occhi della madre anziana e dei due figli piccoli. L’uomo, stimato professionista e fratello del consigliere della X Municipalità Sergio Lomasto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con gravi conseguenze: trauma cranico, frattura scomposta al naso, lesioni facciali e la frattura dello zigomo.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di martedì 26 agosto, intorno alle 23, all’incrocio tra via Giambattista Marino e via Gonzaga, nei pressi di un McDonald’s molto frequentato della zona.

La dinamica della violenza

Secondo la ricostruzione fornita dal fratello della vittima, tutto è iniziato quando un ragazzino in scooter ha tagliato la strada all’auto dell’ingegnere, costringendolo a una brusca frenata. Uno dei giovani che seguiva in motorino, per evitarlo, è caduto a terra. L’uomo è sceso dall’auto per sincerarsi delle condizioni del ragazzo caduto, ma in pochi istanti è stato accerchiato da sei adolescenti che hanno iniziato a colpirlo violentemente. Poco dopo, altri giovani presenti nelle vicinanze si sono aggiunti al pestaggio.

La scena si è svolta davanti alla madre dell’ingegnere, che ha tentato disperatamente di fermare gli aggressori, venendo a sua volta colpita. I due figli della vittima, di 10 e 14 anni, sono scesi dall’auto impauriti, ma alcuni passanti li hanno messi in salvo. All’arrivo della polizia, la gang si era già dileguata.

Le indagini e le conseguenze sulla famiglia

Ora è caccia ai responsabili. La polizia sta analizzando le immagini delle numerose telecamere di sorveglianza presenti in zona per risalire all’identità dei giovani aggressori. Nel frattempo, la famiglia teme non solo per le gravi condizioni fisiche del 47enne, che rischia di riportare conseguenze permanenti alla vista, ma anche per il profondo trauma psicologico subito dai familiari.

Particolarmente allarmante la condizione del figlio minore della vittima, che da due giorni non riesce più a parlare a causa dello choc vissuto durante l’aggressione. “La crudeltà di questi ragazzi ha distrutto la serenità della nostra famiglia”, ha dichiarato Lomasto, sottolineando l’urgenza di un intervento concreto contro il fenomeno delle baby gang a Napoli, sempre più protagoniste di episodi di violenza gratuita.