Il suo ex l’avrebbe tenuta segregata in casa, sequestrandole pure il cellulare alla ricerca di prove di un possibile nuovo rapporto sentimentale di lei. L’avrebbe anche picchiata violentemente, colpendola con calci e pugni, prendendola anche a morsi, e tentando di strangolarla e di scaraventarla dalla tromba delle scale. Queste le accuse contestate a un 41enne che è stato fermato a Giardini Naxos da carabinieri della compagnia di Taormina in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura di Messina per tentato femminicidio, atti persecutori, maltrattamenti, sequestro di persona e accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Il Gip di Messina ha convalidato il fermo ed emesso, nei confronti dell’indagato, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini sulla violenza, avvenuta tra il 21 e il 22 febbraio scorsi nella casa della vittima, sono state avviate da militari dell’Arma dopo una segnalazione telefonica al 112 dei genitori della donna che aveva chiesto aiuto a loro dopo essere riuscita a rientrare in possesso del telefonino. Secondo la Procura di Messina “la brutale aggressione sarebbe stata motivata dalla volontà del 41enne di mantenere in vita il rapporto affettivo ormai esaurito per decisione della donna”.

Gli inquirenti segnalano che in questo caso la donna si è avvalsa dell’ausilio di un esperto psicologo in attuazione di un protocollo di un’intesa del dicembre 2025 con l’università, l’ordine regionale degli psicologi, il Policlinico I’Asp e l’ospedale Piemonte -Centro neurolesi Bonino Pulejo, che garantisce la reperibilità di esperti in psicologia, durante gli atti di indagine che coinvolgono vittime di reati ad alto impatto traumatico.