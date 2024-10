Polizia ferma un uomo e trova la droga in una borsa con l’etichetta “sicuramente non è una borsa piena di droga”

Il fatto curioso è accaduto negli Stati Uniti, dove un uomo viene fermato con una borsa sulla quale è stata stampata la scritta “sicuramente non è una borsa piena di droga”.

Lo strano ritrovamento

A Portland, nello stato dell’Oregon, un uomo e un passeggero sono stati fermati dalla polizia. L’uomo guidava una macchina presumibilmente rubata. Fin qui nulla di particolarmente rilevante. Nell’auto, però, la polizia ha trovato diverse cose, tra cui una bilancia, del denaro contante e una pistola carica.

Tra gli oggetti rinvenuti dalla polizia all’interno dell’auto, gli agenti hanno trovato anche un piccolo beauty case con una strana scritta stampata sopra: “Sicuramente non è una borsa piena di droga“. Incuriositi, un po’ per dovere un po’ per la psicologia dietro quella scritta, gli agenti decidono di aprire la borsa. All’interno, contrariamente da quanto citato all’esterno del beauty, la polizia trova la droga e più precisamente metanfetamine e 10 grammi di Fentanyl.

Cos’è il Fentanyl

Conosciuta anche come “la droga degli zombie”, il Fentanyl nasce come farmaco usato nella terapia del dolore. Nel corso degli anni, però, l’assunzione impropria e illegale di questo farmaco è cresciuta moltissimo, soprattutto negli Stati Uniti. Utilizzato in medicina per il trattamento delle forme di dolore più importanti, il farmaco appartiene alla stessa famiglia della morfina e dell’eroina, pur essendo decisamente più potente di entrambi.

Assunto come droga, il suo effetto è rapidissimo e devastante sul corpo e sul cervello. Si ha infatti un forte senso di intorpidimento, euforia e poi rilassamento generale. La sua pericolosità sta nel fatto che il rilassamento che provoca riguarda anche organi di vitale importanza come per esempio i polmoni. Questi possono non funzionare più causando depressioni respiratorie che possono portare anche alla morte. Andare in overdose da Fentanyl, inoltre, è estremamente facile: bastano solo 2 milligrammi.