Un filmato diffuso sui social network, caricato nel gruppo “Sei di Selva Candida se…”, ha attirato grande attenzione per una situazione insolita avvenuta in un distributore di carburante nella zona di Selva Candida, a Roma.

Nel video, pubblicato pochi giorni fa, si nota chiaramente come dalla pompa di benzina non venga erogato carburante, ma soltanto aria. Nonostante ciò, il display del distributore continua a conteggiare il prezzo, simulando una normale erogazione. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando indignazione e preoccupazione tra gli utenti.



L’episodio ha riacceso il dibattito su possibili malfunzionamenti dei distributori di carburante e, in alcuni casi, su eventuali comportamenti scorretti. Situazioni simili, infatti, sono già state segnalate in passato in diverse aree, spesso attribuite a problemi tecnici temporanei degli impianti. Tuttavia, in circostanze più rare, non si esclude che possano verificarsi tentativi di truffa ai danni dei consumatori.

Il video, diventato virale in poche ore, ha spinto molti utenti a condividere esperienze analoghe, alimentando la richiesta di maggiori controlli e verifiche sugli impianti di distribuzione.