Prende a calci e pugni in faccia una donna e poi aggredisce tre poliziotti che provano a fermarlo
Prima ha preso a calci e pugni in faccia una donna nei pressi della stazione di Padova, poi l’uomo, un 35enne senegalese, si è scagliato contro tre agenti di polizia, intervenuti per fermarlo. L’episodio è accaduto nella serata del 31 gennaio non lontano dallo scalo ferroviario. L’aggressore, irregolare e senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali ed è stato collocato in un Cpr in vista di un allontanamento dal territorio italiano. L’uomo aveva già ricevuto un avviso orale del questore e l’obbligo di dimora nel Comune di Padova nel giugno 2025.
La dinamica della doppia aggressione
Gli agenti sono intervenuti sul posto per soccorrere la vittima, una donna italiana di 42 anni, che presentava escoriazioni agli arti superiori, arrossamento allo zigomo e una ferita sul volto. Sulla base della descrizione fornita dalla stessa, i poliziotti hanno rintracciato il senegalese che, sprovvisto di documenti, si è anche rifiutato di farsi identificare, fuggendo. Quando è stato rintracciato e raggiunto dagli agenti, si è scagliato contro di loro, ferendoli, nel tentativo di sfuggire all’arresto. Il 35enne era comunque noto alle forze dell’ordine, avendo già avuto a che fare con lui per reati di droga, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e invasione di terreni ed edifici.