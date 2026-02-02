Gli agenti sono intervenuti sul posto per soccorrere la vittima, una donna italiana di 42 anni, che presentava escoriazioni agli arti superiori, arrossamento allo zigomo e una ferita sul volto. Sulla base della descrizione fornita dalla stessa, i poliziotti hanno rintracciato il senegalese che, sprovvisto di documenti, si è anche rifiutato di farsi identificare, fuggendo. Quando è stato rintracciato e raggiunto dagli agenti, si è scagliato contro di loro, ferendoli, nel tentativo di sfuggire all’arresto. Il 35enne era comunque noto alle forze dell’ordine, avendo già avuto a che fare con lui per reati di droga, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e invasione di terreni ed edifici.